«Уфа» на своем поле примет столичное «Динамо» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу. Игра будет проходить сегодня, 16 июля, на стадионе «Нефтяник» и начнется в 18:00 по московскому времени.

Главным арбитром встречи назначен Павел Кукуян (Сочи, Россия); В роли его ассистентов выступят Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург, Россия); Резервный: Максим Матюнин (Москва, Россия).

На данный момент в активе «Уфы» 37 очков после 28 туров, команда идет на шестом месте. «Динамо» набрало 35 очков, но имеет одну игру в запасе.