Первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что выступит на Открытом чемпионате США, если по возвращении в Европу его не обяжут уйти на двухнедельный карантин.

Если карантин не будет отменен, то теннисисты, сыгравшие в Нью-Йорке, не смогут выступить на «Мастерсах» в Мадридре и Риме, которые предшествуют «Ролан Гаррос». Джокович рассчитывает, что АТР решит данный вопрос до конца месяца.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен в марте в связи с пандемией коронавируса. Ожидается, что соревнования возобновятся в середине августа, первый турнир пройдет в Вашингтоне (США). Старт US Open запланирован на 31 августа.