По информации издания Sherdog, титульный поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи состоится в Лас-Вегасе.

В профиле Хабиба на сайте издания указаны дата и место проведения его следующего боя: 19 сентября 2020 года, арена UFC Apex, Лас-Вегас (штат Невада, США). В качестве соперника значится Гэтжи.

Напомним, Хабиб является действующим чемпионом UFC в легкой весовой категории. Последний бой с его участием состоялся в сентябре 2019 года, он одержал победу над Дастином Порье. Всего на счету 31-летнего россиянина 28 побед в 28 поединках в ММА.

Гэтжи в мае одолел Тони Фергюсона и завоевал титул временного чемпиона промоушена. На его счету 22 победы в 24 поединках.