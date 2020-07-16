«Тамбов» встретится с «Сочи» в рамках 29-го тура российской Премьер-лиги. Игра будет проходить в Нижнем Новгороде на одноименной арене сегодня, 16 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Главным арбитром встречи назначен Станислав Васильев (Ижевск, Россия); в роли его ассистентов выступят Максим Гаврилин (Владимир, Россия); и Арам Петросян (Бронницы, Россия); Резервный: Олег Соколов (Воронеж, Россия).

На данный момент «Сочи» имеет 33 очка в своем активе по итогам 28 матчей, «Тамбов» — 28.

Расписание матчей 29 тура РПЛ. Инфографика Nevasport