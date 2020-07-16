Московский «Локомотив» на своем поле примет ЦСКА в рамках 29-го тура чемпионата России по футболу. Столичное дерби будет проходить на «РЖД Арене» сегодня, 16 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным (Дмитров, Россия); в роли его ассистентов выступят Алексей Воронцов (Ярославль, Россия); и Константин Шаламберидзе (Москва, Россия); Резервный: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия).

На данный момент подопечные Марко Николича имеют 51 очко после 28 туров. Команда Виктора Гончаренко набрала 27 баллов.