Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов сообщил, что в клубе выявлены новые случаи заражения коронавирусом.

«У нас ещё два положительных случая. Но матч матч с «Динамо» состоится. Понимая все сложность ситуации, мы проводили все тренировки в бесконтактном режиме. Мы уведомили Роспотребнадзор и РПЛ, разрешение на проведение игры у нас есть, — заявил Мурзагулова, слова которого приводит «Спорт-экспресс».

Напомним, на данный момент «Уфа» располагается на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 37 очков в 28 турах. Завтра, 16 июля, подопечные Вадима Евсеева дома на стадионе «Нефтяник» должны принять столичное «Динамо».

Ранее РПЛ сообщала, что один представитель «Уфы» болен коронавирусом.