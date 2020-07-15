Эмблема ЧМ-2022 по футболу в Катаре. Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Эмблема ЧМ-2022 по футболу в Катаре. Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

В FIFA определились с расписанием матчей чемпионата мира по футболу 2022 года, который принимает Катар.

Информация об этом появилась на портале телеканала «Санкт-Петербург».

Организация определила, что матч открытия состоится 21 ноября 2022 года, он пройдет в городе Эль-Хаур. В этом поединке примет участие сборная Катара, хозяйка турнира.

Групповой этап продлится плоть до 2 декабря, а уже с 3 декабря стартуют матчи плей-офф. С 3 по 6 декабря запланированы матчи в рамках 1/8 финала, 9-10 декабря состоятся четвертьфинальные игры. Первый полуфинал пройдет 13 декабря, второй — 14 декабря.

Матч за третье место примет Доха, игра состоится на арене «Халифа» 17 декабря.

Финальная встреча запланирована на 18 декабря, матч примет город Лусаил, который в данный момент находится в стадии строительства.