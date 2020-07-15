Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался по поводу назначения Виктора Майгурова новым президентом Союза биатлонистов России.

Конференции СБР в Химках Тихонов посвятил отдельный пост на своем официальном сайте. По словам эксперта, происходящее напомнило ему передачу «Контрольная закупка», поскольку все знают, что это «пааленые продукты», однако все равно их едят.

«После конференции я услышал только одно разумное выступление в исполнении Владимира Рощина, моего старого друга, который грамотно разложил все проблемы по полочкам», — отметил Тихонов, добавив, что многие делегаты не поддерживали Майгурова и были даже готовы оставить Драчева до тех пор, пока он не снял кандидатуру.

А эти безграмотные деятели ни одного вразумительного слова нигде не сказали. Но, как я понимаю ситуацию, многие делегаты не хотели поддерживать Майгурова и были готовы даже оставить Драчева при всех его провалах, пока он не снял кандидатуру.

Как считает Тихонов, от Майгурова можно дождаться только красивых фраз. «Он говорит, что знает немецкий язык. Да лучше бы он был глухонемой, но делал дела. Самое интересное, что никто не оглядывается назад», — заявил Тихонов.