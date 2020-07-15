Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказал мнение по поводу нынешней работы тренерского штаба сборной России по биатлону.

В блоге на своем сайте Тихонов заявил, что разговаривал с двумя олимпийцами-тренерами, которые находятся в курсе нагрузок в сборной России по биатлону в последние годы. «Это детские нагрузки даже от того периода, когда мы начинали выступать. Если им дать нашу нагрузку, они помрут», — отметил Тихонов, добавив, что тренировочным процессом должны заниматься только тренеры, которые должны постепенно готовить к повышению нагрузок.

Эксперт подчеркнул, что мог позволить себе вносить корректировки в какие-то решения, однако он работал в биатлоне и почти никогда не ошибался в составах, в расстановках по этапам и в стартовых группах.

«Могу пожелать только одного: тренерам быть пожестче. Начинают влезать, вставайте со словами: «Бери свои планы и тренируй». Каждый должен заниматься своим делом», – написал Тихонов.