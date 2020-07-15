Российская фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр Ирина Лобачева высказала мнение о новом романе своего экс-партнера и бывшего мужа Ильи Авербуха с 25-летней актрисой Елизаветой Арзамасовой.

В интервью порталу «Комсомольская правда» Лобачева отметила, что вряд ли Арзамасова так проста, какой кажется. «Илье 46 лет, а ей 25, вы думаете, это любовь? Думаю, просто он финансово успешен, поэтому и привлекает ее», — сделала вывод фигуристка.

По словам Лобачевой, она никогда не смотрела сериалы или фильмы с ней, однако не думает, что сейчас у актрисы много работы. «Она девочка себе на уме. Порой ведет себя очень наигранно…», — отметила бывшая супруга Авербуха.

«Пускай они женятся, я не против. Главное, чтобы мой бывший муж не подпускал ее к своей недвижимости и все оставил нашему сыну», — заключила Лобачева.

Напомним, Ирина Лобачева и Илья Авербух были женаты с 1995 по 2007 год, в браке родился сын Мартин.