Главный тренер мужской сборной России по волейболу и петербургского «Зенита» Туомас Саммельвуо рассказал о том, будет ли «Зенит» базовым клубом для национальной команды.

В интервью порталу «Матч ТВ» Саммельвуо отметил, что сейчас у него много энергии и он с нетерпением ждет начала работы. Время самоизоляции стало полезным для тренера, он смог отдохнуть и все проанализировать.

Также тренер высказал мнение о взаимодействии петербургского клуба и сборной страны.

«Конечно, у нас есть игроки из этой команды. Но я бы не сказал, что этот клуб будет базовым для сборной. Конечно, это большой плюс, когда игроки сборной могут играть вместе в клубе», — сказал Саммельвуо, добавив, что пока говорить на эту тему рано.

«Когда я в «Зените», я в «Зените», а когда в сборной, то в сборной», — заключил специалист.