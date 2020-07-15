Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал подробности подготовки к новому сезону лидера сборной России по биатлону Александра Логинова.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Майгуров уточнил, что Логинов приступил к полноценным тренировкам в составе сборной Тюменской области.

«Когда он присоединится к сборной на централизованной подготовке, мы спросим у главного тренера Валерия Польховского, когда он официально вступит в эту должность», — заявил Майгуров, отметив, что ближе к старту сезона Логинов планирует как проводить как можно больше времени со сборной.

«Лумаю, что мне нет необходимости каждый день звонить ему и спрашивать какие-то детали подготовки. Логинов — большой профессионал», — подчеркнул Майгуров, добавив, что это Логинов уже давно доказал своими высокими результатами.