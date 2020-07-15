Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о том, будут ли российские биатлонисты проводить сборы на зарубежных базах в рамках подготовки к сезону-2020/21.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Майгуров отметил, что команда планирует проведение зарубежных сборов, однако не все зависит от спортсменов.

«Следим за позицией российских властей по въезду и выезду российских граждан. Если границы будут открыты, то будем тренироваться и за границей тоже. Если нет, то будем готовиться в России», — рассказал президент СБР.

Также Майгуров уточнил, что занимается решением вопроса по долгам перед иностранными гостиницами.

Напомним, на данный момент из-за пандемии коронавируса сборная России по биатлону начала подготовку на отечественных базах — в Рыбинске, Ижевске и в Чайковском.