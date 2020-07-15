Российский теннисист Андрей Рублев высказал мнение о влиянии ситуации с пандемией коронавируса на теннисные турниры.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Рублев отметил, что сейчас везде ситуация с коронавирусом снова начинает потихоньку ухудшаться, пока неизвестно, будет ли американская серия турниров.

«Буду отталкиваться от условий, которые там будут. Если окажется безопасно, то конечно, я так соскучился по теннису, что я бы хотел ехать и играть хоть каждый турнир», — отметил Рублев.

По мнению теннисиста, ему добавляет желания играть особенно добавляет то, что другие виды спорта уже возвращаются. «Когда видишь спортсменов на турнирах, то еще больше хочется вернуться на корт», — отметил теннисист.

Напомним, на прошлой неделе Андрей Рублев выиграл выставочный теннисный турнир в Кицбюэле, который организовывал австрийский теннисист Доминик Тим.