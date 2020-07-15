Тульский «Арсенал» победил екатеринбургский «Урал» в матче 29-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу туляков.

Гости открыли счет в матче на 14-й минуте, это сделал Даниил Хлусеев с передачи Владислава Пантелеева. На 38-й минуте счет сравнял «Урал»: Эрик Бикфалви забил мяч ударом в падении через себя.

Победный гол был забит «Арсеналом» уже во втором тайме, это сделал Владислав Пантелеев на 74-й минуте со штрафного удара. В добавленное время третий мяч «Арсенала» забил Сергей Ткачев.

Еще один гол «Урала» был отменен после просмотра видеоповтора.

«Урал» идет на 9-м месте в турнирной таблице за один тур до окончания чемпионата России, команда набрала 35 очков за 29 туров. «Арсенал» благодаря этой победе достиг отметки в 37 очков и поднялся на шестое место в таблице.