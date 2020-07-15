Президент FIFA Джанни Инфантино высказал мнение по поводу организации чемпионата мира по футболу в России в 2018 году, а также поблагодарил тех, благодаря кому этот турнир состоялся.

В интервью официальному сайту Российского футбольного союза Инфантино заявил, что есть много причин, из-за которых чемпионат мира в России стал лучшим в истории футбола: это современные стадионы, атмосфера в принимающих городах, взаимодействие русских и иностранных болельщиков.

Отдельно Инфантино отметил внедрение системы VAR, которая сделала турнир более справедливым.

«Мы можем сказать только большое спасибо России, ее президенту Владимиру Путину, чьи личные обязательства в течение всей организации были неоценимыми», — рассказал Инфантино, также поблагодарив всех участников и волонтеров турнира, которые сделали этот чемпионат мира лучшим в истории.