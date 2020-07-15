Совет директоров Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) официально продлил на сезон-2020/21 действие правила, согласно которому одна команда сможет проводить пять замен в одном матче.

Информация об этом появилась на официальном сайте IFAB.

Такое решение организация приняла в связи с возможным влиянием на состояние игроков уплотненного календаря матчей, а также сдвигов различных турниров в связи с пандемией коронавируса. У футболистов будет меньше времени на полноценный отдых, и плотный график только увеличит риск травм.

Вводить данное правило организаторы соревнований смогут по своему усмотрению.

Отметим, впервые введение правила пяти замен в одном матче было введено в мае 2020 года, чтобы снизить риск травм игроков после долгого перерыва без тренировок.