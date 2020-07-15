Поединок российского бойца ММА Сергея Павловича на турнире UFC Fight Night против француза Сирила Гейна сорвался.

Информацию об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в команде спортсмена. «Травма связок колена. Бой слетел», — заявили в команде Павловича. Отмечается, что боец уже перенес операцию на травмированном колене.

Бой Павлович — Гейн должен был состояться на турнире UFC Fight Night: Льюис vs Олейник 8 августа. Соревнования должны были пройти в США.

Свой дебютный поединок в UFC Павлович провел в ноябре 2018-го, когда он проиграл техническим нокаутом Алистару Овериму. Затем россиянин одержал две убедительные победы в UFC над Марсело Голмом и Морисом Грином, поднявшись на 13-е место в рейтинге тяжеловесов.