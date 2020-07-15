Российская биатлонистка Наталья Гербулова рассказала о том, как проходит сбор женской сборной России по биатлону в Чайковском, Пермский край.

Комментарий Гербуловой приводит официальный «Инстаграм» КГАУ Регионального центра спортивной подготовки «Академия биатлона».

Биатлонистка отметила, что в команде все здоровы: по прибытии в Чайковский все спортсменки жили по одному в комнате и прошли тестирование на коронавирус. Сейчас сборная полноценно тренируется и проводит тяжелую работу.

«Недавно катались 4 часа на лыжероллерах, всего за одну такую тренировку вышло 60 километров, но мы справляемся с этой нагрузкой, потому что дома в период самоизоляции все много работали над собой! «, — сказала Гербулова, отметив, что сбор проходит хорошо, а команда в сборной очень дружная.

Напомним, основа женской сборной России тренируется на базе в Ижевске, резерв — в Чайковском.