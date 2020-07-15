Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение легкоатлета Матвея Волкова сменить спортивное гражданство и выступать за Белоруссию.

«Первый пошёл! Юный, 15-тилетний талантливый прыгун с шестом Матвей Волков будет выступать за Беларусь! Парень меняет гражданство!», — написал Губерниев в своем телеграм-канале, отметив, что Волков уже сейчас прыгает лучше всех в мире среди юниоров и является вундеркиндом.

Губерниев отметил, что понимает решение его отца и тренера, поскольку Константин Волков был главным претендентом на победу на Олимпиаде-84 в Лос-Анджелесе, в которой СССР отказалась принимать участие. «Маразматики из Политбюро ЦК КПСС отобрали у Волкова победу на играх в Лос Анжелесе! Он был готов лучше Бубки тогда!», — добавил комментатор, напомнив, что на играх Дружбы-84 Константин Волков показал результат, превышающий олимпийское золото 1984 года.

«Так украли одну победу, а сейчас были готовы украсть успехи в его сына! Но Матвей будет выступать за Беларусь! Это радостное и горькое событие», — написал Губерниев, добавив, что Россия теряет юное поколение легкоатлетов и ему хочется плакать от несправедливости, однако спортсмены должны выступать.