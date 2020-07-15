Петербургский «Зенит» озвучил стартовый состав команды на матч 29-го тура чемпионата России по футболу против Оренбурга.

Игра пройдет на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, начало назначено на 20:30 по московскому времени. Трансляцию матча можно будет посмотреть здесь.

В воротах место займет голкипер Александр Васютин, поскольку у основного вратаря Андрея Лунева травма мышцы бедра. В защите сыграют Игорь Смольников, Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков и Данила Прохин.

В полузащите на поле с первых минут выйдут Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, в атакующей линии сыграют Себастьян Дриусси и Малком, а также Артем Дзюба и Сердар Азмун.

Напомним, «Зенит» уже оформил победу в чемпионате России, это произошло за четыре тура до окончания турнира после победы над «Краснодаром».