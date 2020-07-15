Петербургский «Зенит» начал встречу против «Оренбурга» в рамках 29-го тура чемпионата России по футболу. Игра проходит на стадионе «Газпром-Арена» в Петербурге.

Бесплатную прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

В стартовом составе на матч появился голкипер Александр Васютин, поскольку первый вратарь Андрей Лунев получил травму в матче с «Ахматом» и ориентировочно выбыл до конца сезона.

Главным арбитром поединка был назначен Виталий Мешков, его ассистентами стали Игорь Демешко и Наиль Сейфетдинов.

Напомним, «Зенит» уже оформил победу в чемпионате России в текущем сезоне, сделав это за четыре тура до окончания турнира. «Оренбург» же занимает последнее место в турнирной таблице российской премьер-лиги, имея в активе 24 балла.