Московский «Спартак» обыграл грозненский «Ахмат» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу. Игра прошла на стадионе «Открытие-Арена» в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Счет был открыт на 51-й минуте встречи, это сделал Роман Зобнин с передачи Павла Маслова. На 81-й минуте «красно-белые» удвоили преимущество благодаря голу Александра Соболева с передачи Самуэля Жиго.

Разгромным счет сделал Гус Тил, забивший мяч на первой добавленной минуте. Ассистировал ему в этой атаке Роман Зобнин.

Отметим, после просмотра видеоповтора на 28-й минуте судьи отменили пенальти в ворота «Ахмата», а на 32-й минуте не засчитали гол «Спартака».

Победа над «Ахматом» позволила «Спартаку» набрать 36 очков и подняться на 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. Грозненцы по-прежнему находятся в трех очках от зоны вылета.