Футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 29-го тура Российской Премьер-лиги.

Игра прошла на стадионе «Самара-Арена» и завершилась со счетом 0:0.

Отметим, «Крылья Советом» могли рассчитывать на победу в матче, однако гол Максима Глушенкова на 67-й минуте был отменен после просмотра видеоповтора — в начальной фазе атаки был зафиксирован офсайд.

На 84-й минуте встречи защитник «Краснодара» Сергей Петров получил вторую желтую карточку и покинул поле, гостям пришлось доигрывать матч в меньшинстве.

«Краснодар» за 28 игр в чемпионате России набрал 49 очков, от второго места (прямая путевка в Лигу чемпионов) команда Мурада Мусаева отстает на два очка. «Крылья Советов» по-прежнему идут на предпоследнем месте в турнирной таблице с результатом в 28 очков.