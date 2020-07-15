Петербургский «Зенит» открыл счет в матче с «Оренбургом» в рамках 29-го тура РПЛ. Игра проходит в Петербурге на «Газпром-Арене».

Автором первого мяча в матче стал капитан «Оренбурга» Андрей Малых, он организовал автогол, срезав мяч в ворота после передачи Магомеда Оздоева в штрафную. Гол мог забить Сердар Азмун, однако он не смог обработать мяч.

Эпизод произошел на второй минуте встречи.

Игру судит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Его ассистентами стали Игорь Демешко и Наиль Сейфетдинов.

Напомним, Зенит» уже оформил победу в чемпионате России за четыре тура до окончания турнира. «Оренбург» же занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 24 балла.

Бесплатную прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.