Российский бизнесмен, совладелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о действиях судей в матчах красно-белых, в частности, в игре против «Ахмата» в 29-м туре РПЛ.

Слова Федуна цитирует портал «Чемпионат». Владелец клуба отметил, что сказал футболистам «Спартака» о необходимости отвечать на судейские дела.

«Вообще хотим запустить хэштег: судите «Спартак», как «Зенит», и мы будем чемпионами», — заявил Федун.

Также бизнесмен заявил, что пока не знает, что будет главным судьей в матче «Зенит» — «Спартак» в полуфинале Кубка России.

«Если будет Вилков, то можно не выходить на матч», — заключил Федун.

Напомним, в игре «Спартак»- «Ахмат» главный арбитр встречи Алексей Сухой отменил пенальти в ворота грозненцев после просмотра видеоповтора, а затем отменил гол «Спартака» также после вмешательства VAR.