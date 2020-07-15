FIFA определилась с календарем чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. На официальном сайте организации появилось расписание турнира.

Отметим, матч открытия ЧМ-2022 с участием сборной Катара по футболу пройдет на стадионе «Аль Байт» в городе Эль Хаур 21 ноября 2022 года. С 21 ноября по 2 декабря на восьми разных стадионах пройдут матчи группового этапа, в них примут участие 32 национальных сборных.

С 3 декабря стартует серия плей-офф, полуфиналы турнира пройдут в Лусаиле и Эль Хауре. Матч за третье место состоится в Дохе на стадионе «Халифа». Финальный матч пройдет в Лусаиле на одноименном стадионе 18 декабря.

Календарь турнира со всеми датами можно увидеть в инфографике от Nevasport: