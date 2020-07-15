«Оренбург» сравнял счет в игре с петербургским «Зенитом» в рамках 29-го тура чемпионата России по футболу. Игра проходит в Петербурге на стадионе «Газпром-Арена», стадион заполнен зрителями на 10% по требованиям Роспотребнадзора.

На 32 минуте мяч забил нападающий «Оренбурга» Джоэль Фамейе. Отметим, это первый гол «Оренбурга» после возобновления чемпионата в июне 2020 года. Команда Константина Парамонова шесть матчей провела без забитых мячей, набрав лишь одно очко.

На 2-й минуте «Зенит» вышел вперед благодаря автоголу Андрея Малых.

Напомним, Зенит» уже оформил победу в чемпионате России за четыре тура до окончания турнира. «Оренбург» же занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 24 балла.