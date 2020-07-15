Американская фигуристка, выступающая в одиночном катании, Эмбер Гленн выучила тройной аксель.

Об этом она рассказала в своем «Инстаграме», выложив несколько видеороликов с удачными попытками приземления прыжка. Фигуристка отметила, что последние 8 месяцев ее жизни помогли ей понять, кто она есть и чего хочет добиться. Одной из целей было приземление тройного акселя. Первая удачна попытка у фигуристки получилась на тренировке 10 июля.

«Мне очень приятно иметь так много людей, которые поддерживают меня и верят в меня», — написала Гленн в своем «Инстаграме».

Сейчас фигуристке 20 лет, в 2014 году она стала чемпионкой США среди юниоров, а также завоевала две бронзы юниорских этапов Гран-при. В прошлом сезоне Эмбер Гленн стала 7-й на этапе Гран-при в США и 6-й на этапе в Китае, а также заняла 9-е место на чемпионате четырех континентов.