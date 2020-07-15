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  • 23:05,  15 июля 2020
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ФК "Зенит"
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«Зенит» и «Оренбург» играют вничью после первого тайма в Петербурге

&#171;Зенит&#187; и &#171;Оренбург&#187; играют вничью после первого тайма в Петербурге
Форма ФК "Зенит". Фото: твиттер клуба

Петербургский «Зенит» и «Оренбург» играют вничью в матче 29-го тура чемпионата России по футболу. На данный момент на «Газпром-Арене» подошел к концу первый тайм.

Счет в матче был открыт на 2-й минуте, это сделал защитник «Оренбурга» Андрей Малых, срезав мяч в свои ворота после передачи Магомеда Оздоева.

На 32-й минуте гости сравняли счет, это сделал форвард Джоэль Фамейе с передачи Артема Кулишева.

В составе «Оренбурга» по желтой карточке получили Виталий Шахов и Джоэль Фамейе, в составе «Зенита» предупреждение получил Магомед Оздоев, он пропустит следующую игру в чемпионате — выездной матч против «Ростова».

Бесплатную прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь. «Зенит» уже оформил победу в чемпионате «России», а «Оренбург» располагается на последнем месте, но еще имеет шанс на выступление в РПЛ.

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