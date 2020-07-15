«Зенит» и «Оренбург» играют вничью после первого тайма в Петербурге

Петербургский «Зенит» и «Оренбург» играют вничью в матче 29-го тура чемпионата России по футболу. На данный момент на «Газпром-Арене» подошел к концу первый тайм.

Счет в матче был открыт на 2-й минуте, это сделал защитник «Оренбурга» Андрей Малых, срезав мяч в свои ворота после передачи Магомеда Оздоева.

На 32-й минуте гости сравняли счет, это сделал форвард Джоэль Фамейе с передачи Артема Кулишева.

В составе «Оренбурга» по желтой карточке получили Виталий Шахов и Джоэль Фамейе, в составе «Зенита» предупреждение получил Магомед Оздоев, он пропустит следующую игру в чемпионате — выездной матч против «Ростова».