Иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун вывел команду вперед в матче против «Оренбурга» в игре 29-го тура чемпионата России по футболу.

На данный момент счет в матче 2:1 в пользу хозяев, игра проходит на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.

Эпизод с голом Азмуна случился на 61-й минуте встречи, автором голевой передачи в этой атаке стал Магомед Оздоев. Он же и поучаствовал в автоголе на второй минуте, сделав передачу на защитника «Оренбурга» Андрея Малых, после чего тот срезал мяч в свои ворота.

Бесплатную прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь. «Зенит» уже оформил победу в чемпионате «России», а «Оренбург» располагается на последнем месте, но еще имеет шанс на выступление в РПЛ.