Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась кадрами бэкстейджа со съемок рекламного ролика для японского бренда Shiseido.

В «сторис» своего «Инстаграма» Загитова выложила небольшие ролики, показав, что на ее костюм установили специальные датчики. «С помощью компьютерной графики моя программа обретет элементы хай-тека», — отметила фигуристка в рассказе о съемках.

«Я тренируюсь каждый день. Как и Shiseido, я хочу творить и открывать новые грани. Для меня это новый и уникальный опыт – участвовать в инновационных проектах», — сказала Загитова в видео.

Алина Загитова является амбассадором этого японского бренда с лета 2018 года, фигуристка выпускала лимитированную линию косметики под своим именем.