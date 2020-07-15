Азмун сделал дубль в матче с «Оренбургом» в 29-м туре РПЛ

Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун оформил дубль в матче против «Оренбурга» в рамках 29-го тура Российской Премьер-лиги.

На 77-й минуте встречи Азмун сделал счет 3:1 в пользу «Зенита», забив мяч с передачи аргентинца Себастьяна Дриусси. До этого он отличился на 61-й минуте с передачи Магомеда Оздоева.

Третий мяч в пользу «Зенита» забил защитник «Оренбурга» Андрей Малых, срезав мяч в свои ворота после паса Магомеда Оздоева.

За «Оренбург» мяч забил Джоэль Фамейе, отметим, это первый гол «Оренбурга» после возобновления чемпионата России в июне 2020 года.