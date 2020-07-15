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  • 23:05,  15 июля 2020
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ФК "Зенит"
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Азмун сделал дубль в матче с «Оренбургом» в 29-м туре РПЛ

Азмун сделал дубль в матче с &#171;Оренбургом&#187; в 29-м туре РПЛ
Сердар Азмун. Фото: fc-zenit.ru

Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун оформил дубль в матче против «Оренбурга» в рамках 29-го тура Российской Премьер-лиги.

На 77-й минуте встречи Азмун сделал счет 3:1 в пользу «Зенита», забив мяч с передачи аргентинца Себастьяна Дриусси. До этого он отличился на 61-й минуте с передачи Магомеда Оздоева.

Третий мяч в пользу «Зенита» забил защитник «Оренбурга» Андрей Малых, срезав мяч в свои ворота после паса Магомеда Оздоева.

За «Оренбург» мяч забил Джоэль Фамейе, отметим, это первый гол «Оренбурга» после возобновления чемпионата России в июне 2020 года.

Бесплатную прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь. «Зенит» уже оформил победу в чемпионате «России», а «Оренбург» располагается на последнем месте, но еще имеет шанс на выступление в РПЛ.

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