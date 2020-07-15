Петербургский «Зенит» одержал победу над «Оренбургом» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу в сезоне-2019/20.

Игра прошла в Петербурге на «Газпром-Арене» и завершилась со счетом 4:1. На 2-й минуте защитник «Оренбурга» Андрей Малых срезал мяч в свои ворота. К 32-й минуте гости счет сравняли благодаря голу Джоэля Фамейе.

Во втором тайме «Зенит» вырвался вперед благодаря двум голам Сердара Азмуна — с передач Магомеда Оздоева и Себастьяна Дриусси. В добавленное ко второму тайму время отличился Артем Дзюба, голевой пас на него отдал Сердар Азмун.

Напомним, чемпионом России в сезоне-2019/20 «Зенит» стал еще за четыре тура до окончания турнира. Команде уже вручили трофей, это произошло после игры 27-го тура против «Сочи».

«Оренбург» продолжает занимать последнее место в турнирной таблице РПЛ. Команда останется в лиге, только если «Ротор», выигравший сезон в ФНЛ, не найдет финансирования на участие в РПЛ.