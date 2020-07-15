Магомед Оздоев и Георгий Джикия во время матча "Спартак" - "Зенит". Фото: официальный сайт ФК "Зенит"

Магомед Оздоев и Георгий Джикия во время матча "Спартак" - "Зенит". Фото: официальный сайт ФК "Зенит"

Российский защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказал мнение о грядущей встрече с «Зенитом» в полуфинале Кубка России по футболу сезона-2019/20.

Слова Джикии приводит портал РИА Новости. Футболист отметил, что не чувствует какого-либо давления перед игрой.

«Да, у «Зенита» есть небольшое преимущество из-за того, что полуфинал пройдёт в Санкт-Петербурге. Но это одна игра, на которую надо собраться», — отметил Джикия, добавив, что матч может принести позитив и хорошее настроение.

По словам Джикии, в РПЛ «Спартак» идет на восьмом месте и такой результат никуда не годится. «Хорошо, что мы прошли в полуфинал Кубка, посмотрим, что получится», — добавил футболист.

Напомним, игра между «Зенитом» и «Спартаком» в полуфинале Кубка России пройдет в воскресенье, 19 июля.