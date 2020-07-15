Австрийский теннисист, третья ракетка мира Доминик Тим стал выиграл травяной выставочный турнир в Берлине bett1ACES. В финале он сумел обыграть итальянца Маттео Берреттини, восьмую ракетку в рейтинге ATР.

Финальный матч прошел на площадке «Штеффи Граф Штадиум» и завершился со счетом 6:7 (4:7), 6:4, на тай-брейке австриец сумел опередить итальянца, счет 10:8.

На корте теннисисты провели полтора часа.

В матче за третье место сыграют между собой испанец Роберто Баутиста-Агут и итальянец Янник Синнер. Игра состоится завтра, 16 июля.

Соревнования под эгидой АТР возобновятся только с 14 августа турниром в Вашингтоне. Из-за пандемии коронавируса теннисные турниры не проводились с марта, а очки в рейтинге АТР были заморожены до конца года.