Главные новости из спортивного мира за 15 июля — в традиционном дайджесте Nevasport:

«Зенит» дома обыграл «Оренбург» благодаря дублю Азмуна, мячу Дзюбы и автоголу

Петербургский «Зенит» одержал победу над «Оренбургом» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу в сезоне-2019/20. Игра прошла в Петербурге на «Газпром-Арене» и завершилась со счетом 4:1. В составе «Зенита» дважды отличился Сердар Азмун, один гол забил Артем Дзюба. Также защитник «Оренбурга» Андрей Малых отметился автоголом на 2-й минуте. Единственный гол «Оренбурга» забил Джоэль Фамейе.

«Краснодар» вновь потерял очки в РПЛ, сыграв вничью с «Крыльями Советов»

Футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 29-го тура Российской Премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «Самара-Арена» и завершилась со счетом 0:0. «Крылья Советом» могли рассчитывать на победу в матче, однако гол Максима Глушенкова на 67-й минуте был отменен после просмотра видеоповтора — в начальной фазе атаки был зафиксирован офсайд.

«Спартак» обыграл «Ахмат» в 29-м туре РПЛ. Судьи отменили пенальти и гол москвичей

Московский «Спартак» обыграл грозненский «Ахмат» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу. Игра прошла на стадионе «Открытие-Арена» в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Счет был открыт на 51-й минуте встречи, это сделал Роман Зобнин. На 81-й минуте отличился Александр Соболев, а в добавленное время голом отметился Гус Тиль.

«Арсенал» победил «Урал» в Екатеринбурге и вышел на 6-е место в РПЛ

Тульский «Арсенал» победил екатеринбургский «Урал» в матче 29-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу туляков. В составе «Арсенала» по голу забили Даниил Хлусеев, Владислав Пантелеев и Сергей Ткачев. За «Урал» мяч забил Эрик Бикфалви.

Российский легкоатлет будет выступать под флагом Белоруссии

Российский легкоатлет Матвей Волков, специализирующийся на прыжках с шестом, будет выступать за сборную Белоруссии. Он принял решение выступать под белорусским флагом в связи с тем, что россияне получили запрет на выступление в нейтральном статусе из-за невыплаты штрафа World Athletics (WA).

БК «Зенит» объявил о приобретении американца Билли Барона

Петербургский «Зенит» объявил о приобретении американского защитника Билли Барона. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с баскетболистом рассчитано на два года.До перехода в состав «сине-бело-голубых» Барон защищал цвета сербской «Црвены Звезды», выступал в клубах Литвы, Турции и Бельгии.