В матче 36-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде потерпел поражение от лондонского «Арсенала» со счетом 1:2.

В составе канониров по мячу забили Александр Ляказетт на 32-й минуте и Райсс Нельсон с передачи Ляказетта на 44-й минуте. Единственный мяч мерсисайдцев на свой счет записал Садио Мане, который отличился с передачи Эндрю Робертсона на 20-й минуте встречи.

Напомним, команда Юргена Клоппа обеспечила себе золотые медали АПЛ за семь туров до финиша. В данный момент в активе команды 93 очка. Подопечные Микеля Артеты занимают девятое место с 53 баллами.

Следующий матч «Ливерпуль» проведет 22 июля дома против «Челси», «Арсенал» 18-го числа в рамках полуфинала Кубка ФА дома сыграет с «Манчестер Сити», а 21 июля на выезде встретится с «Астон Виллой» в АПЛ.