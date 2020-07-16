В рамках главного поединка на турнире UFC on ESPN 13 американец Кэлвин Каттар одержал победу над своим соотечественником Дэном Иге.

Бой прошел все пять раундов и завершился единогласным решением судей.

Каттар занимает шестую строчку рейтинга полулегкого дивизиона, Иге идет на десятой.

Отметим, Кэлвин Каттар одержал вторую победу подряд. Ранее он одолел Джереми Стивенса техническим нокаутом во втором раунде, а до этого уступил россиянину Забиту Магомедшарипову единогласным решением судей.

Дэн Иге прервал серию из шести побед подряд. Ранее американец победил Майка Сантьяго, Джордана Гриффина, Дэнни Генри, Кевина Агилара, Мирсада Бектича и Эдсона Барбозу. Поражение стало для него третьим в смешанных единоборствах.