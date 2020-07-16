В рамках андеркарда турнира UFC on ESPN 13 на «Бойцовском острове» состоялся поединок между россиянкой Лианой Джоджуа и румынкой Дианой Белбита.

Джоджуа, которая также имеет грузинское гражданство и на UFC представляет Грузию, одержала досрочную победу в середине первого раунда, когда ей удалось удачно применить болевой прием на руку (рычаг локтя).

Отметим, для Джоджуа эта победа стала дебютной в UFC. В первом поединке она проиграла Саре Морас техническим нокаутом. Теперь в активе Джоджуа восемь побед при трех поражениях. Белбита проиграла шестой бой из 19, дважды подряд уступив в UFC.

Напомним, в рамках главного поединка на турнире UFC on ESPN 13 американец Кэлвин Каттар одержал победу над своим соотечественником Дэном Иге.