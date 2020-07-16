В андеркарде турнира UFC on ESPN 13 на «Бойцовском острове» чеченский боец Хамзат Чимаев одержал победу над валлийцем Джоном Филлипсом.

Чимаев, который на UFC представляет Швецию, завершил бой во втором раунде после того, как применил удушающий прием Д ’Арсе. Для непобежденного Чимаева это седьмая победа в карьере и первая в UFC. Все его поединки завершались досрочно. Валлийский боец проиграл десятый бой из 32.

Отметим, в ранних прелимах россиянка Лиана Джоджуа победила румынку Диану Белбиту с помощью болевого приема на руку. Для Джоджуа эта победа стала дебютной в UFC.

Напомним, в рамках главного поединка на турнире UFC on ESPN 13 американец Кэлвин Каттар одержал победу над своим соотечественником Дэном Иге.