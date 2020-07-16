Агент защитника «Зенита» Игоря Смольникова Александр Маньяков опроверг слухи о переезде своего клиента в Турцию.

По словам Маньякова, Смольников в Турцию не едет. Он отметил, у него было общение с турецкими коллегами еще до пандемии.

«Один клуб, борющийся за чемпионство, а другой из середины таблицы, искали правого защитника. Оба клуба финансово стабильные и крепкие. Но сейчас нет и речи о переезде в Турцию. И то, что выдают СМИ, чистая неправда», — написал Маньяков в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Игорь Смольников попал в сферу интересов турецкого клуба «Истанбул Башакшехир». Информацию об этом сообщал портал «Спорт-Экспресс». По данным СМИ, клуб из Стамбула хочет приобрести Смольникова для усиления одного из флангов обороны.