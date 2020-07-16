Матчи российской премьер-лиги, АПЛ и испанской Ла Лиги — в традиционном обзоре ставок и прогнозов от Nevasport.

В рамках 29-го тура РПЛ «Уфа» примет «Динамо». Егор Титов считает, что команды подходят к игре в неплохом состоянии. Экс-футболист полагает, что будет жесткий футбол, с обилием фолов и нарушений, однако голов Титов много не ждет. Он отметил, на результат ставить в этом матче сложно, поэтому предлагает ставку «тотал меньше 2 мячей» за 2.10.

«Рубин» в Казани сыграет с «Ростовом». Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не верит, что «Ростов» две игры подряд не сможет забить и при этом не пропустить, поэтому может быть обмен забитыми мячами с коэффициентом 1.86. Генич добавил, что когда-то должен забить за «Рубин» Иван Игнатьев. Комментатор предлагает поставить на его гол за 3.33.

«Локомотив» примет ЦСКА. По мнению комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева, это игра на три результата, поэтому не стоит ставить на исход. Черданцев отметил, «Локомотив» пока играет индивидуально сильно без явного тренерского вмешательства, однако при Николиче железнодорожники стали не так монолитны в обороне, стали больше играть в атаку. Он добавил, что и у ЦСКА линия обороны не самая сильная. Исходя из этого, Черданцев предлагает поставить на «тотал больше 2.5 и обе забьют» за 2.50.

В АПЛ «Лестер» дома встретится с «Шеффилдом». Комментатор Илья Казаков считает, что «Лестер» в этом матче вряд ли должно прорвать. Он отметил, «лисы» очень давно не выигрывали, а клуб не настолько плох, чтобы скатываться вниз по турнирной таблице и продолжать неудачную серию. При этом Казаков добавил, «Шеффилд» в отличной форме, и здесь он предлагает поставить на ничью с коэффициентом 3.32.

В матче «Кристал Пэлас» и «МЮ» Казаков предлагает поставить на то, что матч получится верховым. Он также полагает, что хозяевам удастся забить, несмотря на пять поражений подряд в последних матчах. Ставка Казакова — «тотал больше 2.5» за 1.78.

В рамках 37-го тура Ла Лиги «Барселона» примет «Осасуну». По мнению футбольного блогера Никиты Ковальчука, на фоне «Реала», который побеждает сухо со счетом 1:0 или 2:0, каталонцы постараются «сделать карусель». Ковальчук полагает, что будет минимум два мяча от «Барселоны», а гол забьет Месси. Ставка «индивидуальный тотал хозяев больше 2» идет за 1.32.

«Реал» встретится с «Вильярреалом» Константин Генич не сомневается, что «Реал» одержит победу и предлагает поставить на победу «Реала» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.15. Генич считает, что «Реал» будет делать ставку именно на этот матч, чтобы оформить чемпионство на стадионе Альфредо Ди Стефано.