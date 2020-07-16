Российский боец UFC Петр Ян поделился впечатлением от победы над бразильцем Жозе Альдо в первом после боя интервью.

«Поединок был непростой, нелегкий. Ответственность боя за пояс, соперник очень опасный, серьезный. Бой мы уже проанализировали, посмотрели его. В принципе, задача была работать по плану, но немного во втором раунде напропускал по ногам», — рассказал Ян в интервью «Известия».

По мнению спортсмена, ему помогло то, что раньше он занимался боксом — вторую часть боя он провел не в своей стойке. Ян также отметил, что коронка Альдо — жесткие лоу-кики. Бразилец начал бить в голень, и защищаться стало очень сложно, сказал Пётр.

Напомним, турнир UFC 251 состоялся в ночь с 10 на 11 июля. Ян завоевал чемпионский пояс UFC в легчайшей весовой категории.