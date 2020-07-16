Московский ЦСКА на официальном сайте объявил об уходе из клуба нападающего Михаила Григоренко.

Ранее олимпийский чемпион подписал контракт с клубом НХЛ «Коламбус Блю Джекетс».

Григоренко защищал цвета ЦСКА с 2017 года. За три сезона нападающий набрал 116 (46+70) очков по системе «гол плюс пас». Он отыграл 147 матчей в составе «красно-синих» и стал обладателем Кубка Гагарина.

Россиянин был выбран под 12-м номером над драфте НХЛ-2012 командой «Баффало Сейбрз». Затем в 2015-м году вместе с Никитой Задоровым он был обменен в «Колорадо», где и выступал до перехода в стан армейцев.