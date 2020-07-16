Защитник французского «Ланса» Александар Радованович может продолжить карьеру в чемпионате России.

По информации Footmercato, на футболиста претендуют сразу два клуба — «Ростов» и московский «Локомотив». На данный момент клубы собирают сведения о сербском защитнике. Известно, что в приобретении Радовановича заинтересован главный тренер «Локо» Марко Николич, который является соотечественником игрока.

«Ланс» по итогам прошедшего сезона поднялся в Лигу 1 и не хочет отпускать игрока, однако готов рассмотреть варианты трансфера, если получит предложение свыше 1 миллиона евро.

В прошлом сезоне Радованович отыграл 16 матчей в Лиге 2 и стал автором двух забитых голов, его действующий контракт с «Лансом» рассчитан до лета 2022 года.