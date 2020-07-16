«Уфа» примет московское «Динамо» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу. Игра будет проходить сегодня, 16 июля, на стадионе «Нефтяник», стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

На данный момент в активе «Уфы» 37 очков после 28 туров, команда идет на шестом месте. «Динамо» набрало 35 очков, но имеет одну игру в запасе.

Главным арбитром встречи назначен Павел Кукуян (Сочи, Россия). В роли его ассистентов выступят Андрей Веретешкин и Дмитрий Жвакин; Резервный: Максим Матюнин.