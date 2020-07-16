Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о комментарии гендиректора «Зенита» Александра Медведева в адрес «красно-белых».

Напомним, празднуя чемпионство в раздевалке стадиона в Краснодаре, игроки «Зенита» Артем Дзюба и Сердар Азмну сымитировали половой акт. Затем Медведев пошутил, что это был намек на то, что случится со «Спартаком» в полуфинале Кубка России.

По мнению Ловчева, ситуация была бы не такой скандальной, если б эмоции выплескивались на футбольном поле, а игроки выходили на матчи взведенными.

«После этого не надо было бы даже настраивать команду «Спартак» на «Зенит». Игроки бы вышли и погнали соперника после такого», — сказал эксперт, слова которого приводит «Спорт уик-энд».

Он добавил, что сейчас происходит раздувание и без того сложных отношений между болельщиками «Зенита» и «Спартака». Он напомнил, что раньше была даже поножовщина в истории взаимоотношений с фанатами «Динамо», но такие ситуации никому не нужны.

«Кому это надо? Да, зритель придет, ситуация разогрета, но это не тот разогрев, который нужен. Он может закончиться какой-нибудь трагедией», — сказал Ловчев.