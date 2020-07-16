Коронавирус: сколько заболевших в России на 16 июля

Согласно официальной статистике на четверг, 16 июля, в России зафиксированы 6 428 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 752 797, сообщает Стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки выздоровели 8 443 россиянина, всего по выздоровлению выписаны 531 692 пациента. 11 937 человек скончались, из них 167 — за предыдущие 24 часа.

На сегодняшний день у 209 168 инфицированных заболевание находится в активной стадии.