Коронавирус: сколько заболевших в России на 16 июля

Согласно официальной статистике на четверг, 16 июля, в России зафиксированы 6 428 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 752 797, сообщает Стопкоронавирус.рф.
За минувшие сутки выздоровели 8 443 россиянина, всего по выздоровлению выписаны 531 692 пациента. 11 937 человек скончались, из них 167 — за предыдущие 24 часа.
На сегодняшний день у 209 168 инфицированных заболевание находится в активной стадии.
В Москве, которая продолжает лидировать по числу инфицированных, выявлен 521 новый случай. Всего 231 801 житель столицы заражен коронавирусом. В Московской области зафиксированы 174 новых пациента, общее число зараженных — 61 233. В Санкт-Петербурге установлены 256 новых случаев (всего 28 662).
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