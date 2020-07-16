Петербургский «Зенит» объявил о расторжении контракта с тяжелым форвардом Тимом Абромайтисом. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение разорвано по взаимной договоренности сторон.

«Мы благодарим Тима за прекрасную игру и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении «Зенита».

В минувшем сезоне Абромайтис отыграл 27 матчей в Евролиге, набирая в среднем 7,5 очков, делая 3,7 подбора и одну передачу. В Единой лиге ВТБ баскетболист принял участие в 11 встречах и показал следующую статистику: 7,6 очков, 3,3 подбора и 0,9 передачи

3-летний американец провел в «Зените» всего один сезон. Его новым клубом станет испанская «Уникаха».